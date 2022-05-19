ЕС обнародовал план на 210 млрд. евро по отказу от российских энергоносителей

Европейская комиссия объявила о плане в 210 млрд. евро ($220 млрд.), который позволит в течение пяти лет покончить с зависимостью от российского ископаемого топлива и ускорить переход к «зеленой» энергетике.
Этот шаг предпринят после того, как вторжение россии* в Украину, основного поставщика газа в Европу, заставило ЕС пересмотреть свою энергетическую политику на фоне обострившихся опасений по поводу перебоев с поставками.
«Мы поднимаем наши амбиции на новый уровень, чтобы убедиться, что мы станем независимыми от российского ископаемого топлива как можно быстрее», — заявила в среду в Брюсселе председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен, объявляя о пакете мер, получившем название REPowerEU.
Москва поставляет 40 процентов газа и 27 процентов импортируемой нефти, и страны ЕС пытаются договориться о санкциях против последней.
Стремление блока отказаться от российской энергии обусловлено сочетанием добровольных и обязательных действий. И те, и другие отражают политический дискомфорт от помощи в финансировании военной кампании россии в стране, которая соседствует с ЕС и хочет вступить в блок.
Запрет ЕС на поставки угля из россии должен начаться в августе, и блок обязался попытаться сократить спрос на российский газ на две трети к концу года. Между тем, предложенное ЕС эмбарго на поставки нефти натолкнулось на препятствия со стороны Венгрии и других стран, не имеющих выхода к морю, которые беспокоятся о стоимости перехода на альтернативные источники.
Курсор ранее писал, что война в Украине станет причиной замедления роста экономики во всем мире. Организация Объединенных Наций значительно понизила прогноз роста мировой экономики в этом году с 4% до 3,1%, заявив, что война в Украине вызвала рост мировых цен на продовольствие и сырьевые товары и усилила инфляционное давление, подорвав хрупкое восстановление после пандемии COVID-19.