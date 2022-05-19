ЕС обнародовал план на 210 млрд. евро по отказу от российских энергоносителей

Обнародование такого плана связано с тем, что блок стремится уменьшить свою зависимость от российского импорта нефти и газа. Европа планирует как можно быстрее перейти на зеленые источники энергии или хотя бы заменить российские ресурсы на ресурсы другой страны.

Европейская комиссия объявила о плане в 210 млрд. евро ($220 млрд.), который позволит в течение пяти лет покончить с зависимостью от российского ископаемого топлива и ускорить переход к «зеленой» энергетике.

Этот шаг предпринят после того, как вторжение россии* в Украину, основного поставщика газа в Европу, заставило ЕС пересмотреть свою энергетическую политику на фоне обострившихся опасений по поводу перебоев с поставками.

«Мы поднимаем наши амбиции на новый уровень, чтобы убедиться, что мы станем независимыми от российского ископаемого топлива как можно быстрее», — заявила в среду в Брюсселе председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен, объявляя о пакете мер, получившем название REPowerEU.

Москва поставляет 40 процентов газа и 27 процентов импортируемой нефти, и страны ЕС пытаются договориться о санкциях против последней.

Стремление блока отказаться от российской энергии обусловлено сочетанием добровольных и обязательных действий. И те, и другие отражают политический дискомфорт от помощи в финансировании военной кампании россии в стране, которая соседствует с ЕС и хочет вступить в блок.

Запрет ЕС на поставки угля из россии должен начаться в августе, и блок обязался попытаться сократить спрос на российский газ на две трети к концу года. Между тем, предложенное ЕС эмбарго на поставки нефти натолкнулось на препятствия со стороны Венгрии и других стран, не имеющих выхода к морю, которые беспокоятся о стоимости перехода на альтернативные источники.