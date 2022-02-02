Индия введет налоги на операции с криптовалютой

Эксперты считают, что хотя 30-процентный налог и является очень высоким, это является первым позитивным шагом к официальному принятию криптовалют в Индии.

Индия введет 30-процентный налог на доходы от криптовалют и других цифровых активов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра финансов Индии Намалы Ситхараман.

По данным агентства, благодаря этому шагу прибыль от криптовалют и NFT была включена в самый высокий налоговый брекет в Индии.

В Индии насчитывается от 15 до 20 миллионов криптоинвесторов, а общий объем криптовалютных активов составляет около 400 миллиардов рупий (5,37 миллиарда долларов). Официальных данных об объеме индийского криптовалютного рынка нет.

Следует отметить, что сторонники цифровых валют в Индии открыты к переменам и надеются, что создание официальной налоговой базы приведет к легализации криптовалют.

Курсор ранее писал, что Биткоин впервые с сентября упал ниже 40 тысяч долларов. В ходе торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже рыночная цена первой криптовалюты упала до $39 774. С начала года цена актива упала на 14%.

Также сообщалось, что спрос на Биткоин продолжает снижаться. Криптовалюта Биткоин продолжает терять позиции на криптовалютном рынке. Доля BTC на рынке составляет менее 40%, по данным TradingView. Криптоинвесторы больше не рассматривают Биткоин как «первопроходца». По мнению журналистов Cointelegraph, «эра альткоинов» начнется в 2022 году.

Кроме того, стоимость Биткоина впервые в истории достигла отметки в 68 тысяч долларов. За последние пять дней ведущие держатели первой криптовалюты увеличили свои вложения в биткоины на 2,8 миллиарда долларов. За этот период инвесторы купили 43 тысячи биткоинов.

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