Биткоин впервые с сентября упал ниже 40 тысяч долларов

Инвесторы обеспокоены тем, что за последние 2 недели Биткоин упал в цене почти на 15 процентов.

В ходе торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже рыночная цена первой криптовалюты упала до $39 774. С начала года цена актива упала на 14%.

После резкого падения цены BTC во второй половине дня 6 января стоимость актива оставалась ниже 40 тысяч долларов. Одной из причин этого стало последующее отключение интернета во время протестов в Казахстане. Стране принадлежит 18% мировых мощностей по добыче биткоина.

«Криптовалюты могут оставаться под давлением, поскольку ФРС сокращает вливания ликвидности. Биткоин может оказаться ниже 20 тысяч долларов в 2022 году», — сказал Джей Хэтфилд, исполнительный директор Infrastructure Capital Advisors.

В середине декабря Федеральная резервная система объявила, что ускорит завершение программы покупки активов до $30 млрд. в месяц с января «в связи с инфляцией и улучшением ситуации на рынке труда».

Курсор ранее писал, что решение ФРС США стало причиной сильного падения Биткоина. В пятницу, 7 января, курс самой популярной криптовалюты Биткоин продолжил снижаться. Его стоимость снизилась до 42 тысяч долларов. Стоит отметить, что такого падения биткоина не было зафиксировано с сентября 2021 года. За сутки потеряв 4,9%, Биткоин упал до $41 008.

Также сообщалось, что спрос на Биткоин продолжает снижаться. Криптовалюта Биткоин продолжает терять позиции на криптовалютном рынке. Доля BTC на рынке составляет менее 40%, по данным TradingView. Криптоинвесторы больше не рассматривают Биткоин как «первопроходца». По мнению журналистов Cointelegraph, «эра альткоинов» начнется в 2022 году.

Кроме того, стоимость Биткоина впервые в истории достигла отметки в 68 тысяч долларов. За последние пять дней ведущие держатели первой криптовалюты увеличили свои вложения в биткоины на 2,8 миллиарда долларов. За этот период инвесторы купили 43 тысячи биткоинов.

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