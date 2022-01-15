Инфляция в Израиле достигла самого высокого уровня за десятилетие в 2021 году

Индекс потребительских цен (ИПЦ) Израиля неожиданно вырос на 0,3% в декабре 2021 года, сообщает Центральное статистическое бюро, превысив ожидания аналитиков в 0,1-0,2%. В течение 2021 года ИПЦ вырос на 2,8%.

Об этом пишет Globes.

В 2021 году инфляция достигла самого высокого уровня за десятилетие, после отрицательной инфляции в 0,7% в 2020 году из-за кризиса Covid.

В декабре значительно выросли цены на обувь и одежду (1,1%), стоимость жилья (0,8%), мебель и бытовое оборудование (0,7%) и продукты питания (0,5%). Значительно упали цены на свежие фрукты и овощи (2,7%), культуру и развлечения (0,8%).

Индекс цен на жилье, отдельный от ИПЦ, продолжал расти в период с октября по ноябрь по сравнению с сентябрем-октябрем, поднявшись на 1,4%. Цены на жилье выросли на 10,6% за последние 12 месяцев и на 18% с начала 2019 года.

Курсор ранее сообщал, что стоимость жилья в Израиле повысилась более чем на 10 процентов. В декабре 2021 года индекс потребительских цен в Израиле вырос еще на 0.3%, годовой уровень инфляции достиг 2.8%. Главным мотором инфляции стал рост цен на жилую недвижимость — жилье подорожало за год на рекордные 10.6%. Услуги, связанные с покупкой и содержанием жилья подорожали еще сильнее, — в декабре за один только месяц их цена выросла на 11.3%.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.