Израиль, Египет и палестинская администрация ведут переговоры о разработке газового месторождения в Газе

Месторождение газа на шельфе Газы является главной темой для переговоров между Израилем, Египтом и палестинской администрацией. Дискуссии якобы идут при содействии и посредничестве США и ЕС.

Разработка газового месторождения Марин обсуждают представителями стран.

Об этом 20 октября сообщает Globes.

По имеющимся данным, за инициативой стоит Египет. Источники, вовлеченные в этот вопрос, сообщили журналистам, что Израиль положительно относится к этому процессу. Ресурсы могут помочь снабжать электростанцию в Газе природным газом и получать доход для палестинской администрации.

В рамках своего внимания к региональной добыче газа и в качестве посредника между Израилем, палестинской администрацией и ХАМАСом Египет рассматривает развитие морского месторождения как положительный шаг. Египетский источник сообщил, что такой шаг уменьшит зависимость от импортного дизельного топлива и обеспечит тысячи рабочих мест для жителей Газы.

В феврале 2021 года палестинская администрация и Египет подписали меморандум о взаимопонимании (МоВ) в отношении разработки морского месторождения Марин. В рамках соглашения египетская компания Natural Gas Holding Co. и Палестинская администрация договорились о сотрудничестве в разработке газового месторождения и трубопровода в сектор Газа и к объектам по сжижению газа в Египте.

В недавних сообщениях арабских СМИ утверждалось, что источники в палестинской администрации и египетской разведывательной службе, которая вела переговоры, заявили, что Израиль положительно отреагировал на усилия Египта сделать возможной добычу газа из Марин. Однако, в то время как нынешнее израильское правительство было счастливо продвигать этот процесс, на данном этапе Иерусалим предпочел приуменьшить значение этого вопроса.

Ранее «Курсор» сообщал, что греческая компания, занимающаяся разработкой скважин Гермес, Посейдон и Орфей, заявила об обнаружении на одной из них запасов газа.