В Израиле открыли новое газовое месторождение

18:51, Сегодня
Новости Израиля, Общество
газовая платформа фото
Фото: Pixabay

Греческая компания, занимающаяся разработкой скважин Гермес, Посейдон и Орфей, заявила об обнаружении на одной из них запасов газа до 15
миллиардов кубических метров

Новое месторождение природного газа обнаружено у побережья Израиля.  Этим открытием энергетическая отрасль значительно продвинется вперед.

В четверг греческая компания Energean Oil and Gas PLC заявила, что разведочная скважина Hermes открыла коммерческие запасы газа в объеме от 7 до 15 миллиардов кубических метров (BCM)».

Разведочная скважина «Гермес» расположена у северного побережья Израиля, южнее спорного месторождения Кариш, которой угрожает террористическая группировка Хизбалла.

Греческая компания отметила, что открытие увеличит вероятность нового обнаружения газа на близлежащих месторождениях Посейдон и Орфей.

Экономика Израиля значительно выиграла после открытия источников энергетических ресурсов примерно на 20 средиземноморских газовых месторождениях.

Газовые месторождения важны для Израиля не только экономически, но и политически. В 2013 году при администрации тогдашнего премьер-министра Биньямина Нетаниягу правительство Израиля решило, что страна должна экспортировать 40% газа и инвестировать прибыль в экономическое развитие.

Израиль подписал контракты на поставку газа в Иорданию и Египет и намерен построить и ввести в эксплуатацию трубопровод через Кипр в Грецию, чтобы обеспечить газом Европу.

В июне этого года Израиль подписал исторический Меморандум о взаимопонимании с Евросоюзом, а также с Египтом о сотрудничестве в области торговли, транспортировки и экспорта природного газа из Израиля в ЕС в рамках Регионального соглашения о газе.

Только за последний год израильская экономика сэкономила около 65 миллиардов шекелей благодаря переходу на использование природного газа. Однако его цена в Израиле по-прежнему значительно ниже, чем в остальном мире.

Экономическая экономия затрат на энергию в 2014-2021 годах оценивается в 116 миллиардов шекелей за счет использования природного газа вместо других видов топлива в энергетике.

Подписание Меморандума о взаимопонимании является «еще одним шагом на пути к позиционированию Израиля как производителя природного газа, что увеличит экспорт природного газа в Египет, а оттуда в другие европейские страны, которым на фоне глобального энергетического кризиса нужен еще один источник природного газа».

В общей сложности в израильских водах было обнаружено около 35 триллионов кубических футов газа на сумму около 500 миллиардов долларов.

Ранее Курсор писал, что Ганц раскрыл новые детали атаки Хизбаллы на газовую платформу Кариш.

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