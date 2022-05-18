Израиль увеличит добычу природного газа для Европы

Израиль поможет европейским странам снизить свою зависимость от российских энергоресурсов. Информация о возможных поставках появилась через несколько дней после того, как Израиль обнаружил новые залежи газа.

Израиль увеличивает производство природного газа в надежде заключить соглашение о поставках в Европу.

Сообщение появилось на фоне того, что Европа сокращает свою зависимость от россии* в области энергетики. Цены на сырую нефть выросли после того, как Европа предложила запретить импорт российской нефти. До вторжения россии в Украину в конце февраля Европа зависела от рф примерно на 25 процентов своих потребностей в нефти.

Поскольку Европа стремится диверсифицировать свои источники энергии, Турция заинтересована в сотрудничестве с Израилем в поставках газа на континент.

Курсор ранее писал, что война в Украине станет причиной замедления роста экономики во всем мире. Организация Объединенных Наций значительно понизила прогноз роста мировой экономики в этом году с 4% до 3,1%, заявив, что война в Украине вызвала рост мировых цен на продовольствие и сырьевые товары и усилила инфляционное давление, подорвав хрупкое восстановление после пандемии COVID-19.

Также сообщалось, что возле берегов Израиля нашли крупное месторождения газа. В новом месторождении находится не менее восьми миллиардов кубометров газа. Тогда как на всем концессионном участке Олимпус обнаружено 58 миллиардов кубометров газа.