Израильская Mobileye подает заявку на IPO в США на фоне роста продаж беспилотных автомобилей

Копания Mobileye подала заявку на первичное публичное размещение акций в США. Израильские разработчики продемонстрировали рост выручки на 21% за первое полугодие.

Подразделение, которое ранее в этом году конфиденциально подавало заявку на размещение, сообщило, что оно подавало заявку на листинг своих акций класса А на Nasdaq под тикером MBLY.

Об этом сообщает 1 октября Jerusalem Post.

Intel, которая купила израильскую Mobileye в 2017 года за 15,3 миллиарда долларов, не раскрыла подробности сделки. Неизвестно, сколько акций она сохранит в подразделении, когда договор станет публичным. Чиповый гигант ранее заявлял, что контрольный пакет акций сохранит за собой.

Заявка подается, когда интерес инвесторов к IPO значительно снизился из-за недавней волатильности фондового рынка. Это произошло из-за агрессивного повышения ставок мировыми центральными банками и геополитической напряженностью.

Переход к листингу Mobileye является частью более широкой стратегии Intel под руководством Пэта Гелсингера, главного исполнительного директора. Она направлена на изменение своего основного бизнеса. Израильские разработчики используют систему на основе камеры с адаптивным круиз-контролем и помощью при смене полосы движения в беспилотных автомобилях.

Израильский разработчик беспилотных транспортных средств становится одним из главным игроков на мировом рынке. Насколько удачным будет новое решение представителей организации, эксперты пока не берутся комментировать.

Ранее «Курсор» сообщал, что китайская Jiangling Group поставит в Израиль первую партию электромобилей YI. На начальном этапе ожидается транспортировка 600 автомобилей.