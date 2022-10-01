Китайская Jiangling Group поставит в Израиль первую партию электромобилей YI

Представители китайской компании Jiangling Group подписали соглашение с Carasso Motors об экспорте своих электромобилей YI в Израиль. Первая партия будет включать 600 седанов.

Китайская компания назвала сделку «важным шагом перед экспортом своих автомобилей в Европу». Общее количества единиц автотехники, которое предназначено для поставок, неизвестно.

Об этом 1 октября сообщает Globes.

В Jiangling Group, производящей коммерческие и частные электромобили JMC, довольны новым контрактом. Китайская компания назвала сделку «важным шагом перед экспортом своих автомобилей в Европу».

Автомобиль производится на совместном заводе Renault-JMC и продается с двигателями мощностью 150 и 227 лошадиных сил, оснащенный литиевой батареей мощностью 60 киловатт, которая по китайскому стандарту может обеспечить запас хода в 500 километров. Транспортное средство имеет длину 4,67 метра и ширину 1,83 метра, а его колесная база составляет 2,75 метра. Стандартное оборудование в Китае довольно обширно, а диапазон цен на автомобиль колеблется от 22 тысяч до 27 тысяч долларов, без учета налоговых льгот, что составляет примерно половину цены Tesla 3 в Китае. Пока не ясно, когда начнется реализация авто в Израиле.

Тем временем Talcar Group должна начать импорт в Израиль легких электрических грузовиков китайской компании Dongfeng. Грузовик, который недавно получил полное европейское одобрение, является первым продуктом Talcar в секторе большегрузных автомобилей. Также ожидается, что до конца года копания начнет импортировать электрический кроссовер премиум-класса китайской компании Seres, который должен составить конкуренцию Tesla Y.

На этой неделе китайский производитель автомобилей Hozon объявил о подписании соглашения с Balelius Group, которая представляет производителя автомобилей AIWAYS в Израиле. Hozon, который продает автомобили в Китае под торговой маркой NEZHA, одним из ведущих производителей электромобилей в Китае, который до сих пор ориентировался на автомобили в низко-среднем сегменте рынка. Начиная с этого года, также предполагается продавать в Китае электрический седан премиум-класса, который конкурирует с Tesla S. Продажи в Израиле должны начаться постепенно во второй половине следующего года.

Ранее «Курсор» сообщал, что Toyota отозвала 3,5 тысяч автомобилей из-за неисправности с передними сиденьями с электрорегулировкой.