Израильские стартапы привлекли 2,1 млрд долларов в январе

Израильские частные технологические компании «идут в ногу» с рекордным 2021 годом, когда стартапы привлекли рекордные 25,6 млрд долларов.

Израильские стартапы привлекли $2,1 млрд. в январе 2022 года, согласно пресс-релизам компаний и информации, полученной СМИ. Цифра может быть больше, поскольку некоторые компании предпочитают оставаться в тени и иногда не афишируют полученные инвестиции.

Об этом пишет Globes.

По данным IVC-Meitar, в 2021 году израильские частные технологические компании привлекли рекордные 25,6 млрд долларов, что более чем в два раза превышает показатель 2020 года в 10 млрд долларов, который сам по себе был рекордным.

В январе крупные раунды финансирования, которые были завершены, возглавила платформа криптовалютной безопасности Fireblocks, которая привлекла $550 млн. AI Ops компания Big Panda привлекла $190 млн, компания кибербезопасности Pentera — $150 млн, мясная альтернативная компания Redefine Meat — $135 млн и молочная альтернативная компания Remilk — $120 млн.

Ранее Курсор писал, что стоимость израильских стартапов растет рекордными темпами. Одной из самых обсуждаемых тем в израильских технологиях за последний год был рост стоимости компаний. Например, стартапы собирали деньги в начале года и снова через несколько месяцев, но с удвоенной оценкой.

Курсор писал, что Израиль превращается из «нации стартапов» в нацию масштабного развития. Руководители израильских технологических компаний и инвесторы встречаются в Нью-Йорке на конференцию Mind The Tech, чтобы обсудить перезагрузку отрасли.

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