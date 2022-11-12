Известная криптобиржа объявила о банкротстве

Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве и рассказала о расследовании, проводимом после громкого скандала.

Об этом сообщает пресс-служба криптобиржи.

Пост нового главы занял Джон Рэй III. FTX проводит добровольное расследование ради снижения издержек для своих клиентов. Против бывшего главы начато налоговое расследование.

Причиной этих событий послужило расследование CoinDesk, которое показало, что большая часть капитала FTX является токенами FTT, выпущенными её дочерней компанией, а не другими независимыми и более ликвидными криптовалютами. Из активов на 14,6 миллиарда долларов, «разблокированные» FTT составляли 25%, а «заблокированных» FTT в капитале было на ещё 292 миллиона долларов.

Со временем глава биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что его компания решила избавиться от токенов FTT. Это привело к падению курса криптовалюты почти на четверть и, как утверждал руководитель FTX Сэм Банкман-Фрид, из сервиса вывели средств на 6 миллиардов долларов за три дня.

Также выяснилось, что CEO Банкман-Фрид пользовался как минимум 4 миллиардами долларов из фонда биржи ради покрытия убытков своей другой компании, Alameda. Другие руководители фирмы об этом уведомлены не были.

Binance рассматривала возможность приобретения FTX, но отказалась из-за неправильного использовавшихся средств клиентов компании. Банкман-Фрид обратился к инвесторам и заявил, что его биржа нуждается в сумме до 8 миллиардов долларов ради спасения средств пользователей и бизнес. Он дополнительно обратился за помощью к другим участникам рынка, но тщетно.

Комиссия по ценным бумагам США начала расследовать действия главы биржи и Alameda Research Сэма Банкман-Фрида. Подозреваемый покинул пост руководителя. Багамские Острова также заморозили активы оператора FTX.

Теперь FTX объявила о банкротстве. Вместе с Alameda и другими аффилированными компаниями фирма начала разбирательство в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве, «чтобы начать упорядоченный процесс проверки и монетизации активов в интересах всех заинтересованных сторон по всему миру».

Пост нового главы занял Джон Рэй III. В своём обращении он сказал, что компания постарается помочь своим клиентам «с усердием, тщательностью и прозрачностью».

«Я хочу заверить каждого сотрудника, клиента, кредитора, контрагента, акционера, инвестора, государственные органы и другие заинтересованные стороны в том, что мы собираемся провести наши усилия (по содействию ‒ прим.ред.) с усердием, тщательностью и прозрачностью. Заинтересованные стороны должны понимать, что события развиваются быстро, а новая команда задействована совсем недавно», ‒ сказано в заявлении.

Также «Курсор» сообщал, что Маск предупредил сотрудников Twitter о возможном банкротстве компании.