Маск предупредил сотрудников Twitter о возможном банкротстве компании

Ранее половина работников соцсети попали под сокращение, при этом в отставку подали два руководителя из новой команды американского миллиардера.

Глава SpaceX и Tesla, а также новый владелец Twitter Илон Маск не исключил банкротства компании.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно сообщению, главная редактор рассылки Platformer Зои Шиффер написала в Twitter, что в четверг, 10 ноября, Маск сказал сотрудникам, что вероятность банкротства компании не исключается.

Источник агентства уточнил, что Маск участвовал во встрече с сотрудниками Twitter. Компания не ответила на запрос СМИ о комментариях.

В то же время, по информации источников Bloomberg, Маск сказал о возможности банкротства во время первого выступления перед сотрудниками Twitter. Перед этим в отставку подали два руководителя из новой команды Маска — Йоэль Рот и Робин Уилер.

Как известно, Маск недавно сократил половину штата Twitter, запретил оставшимся сотрудникам удаленную работу и предупредил их о грядущих «трудных временах».

Как сообщал Курсор, американский бизнесмен Илон Маск рассматривает возможность сделать доступ к социальной сети Twitter платным, но пока что у него отсутствует четкий план.

Есть разные версии того, как Маск внедрит подобные изменения. Согласно одной из них, пользователи столкнутся с ограничением ежемесячного времени на посещение соцсети, по истечению которого сервис можно будет использовать по подписке.

Ранее мы рассказывали, что Илон Маск попал в скандал из-за мема с нацистским солдатом.

Также Курсор сообщал, что в ООН заявляют о нарушении Илоном Маском прав человека после покупки Twitter.