Казначейство пересматривает транспортный налог на электромобили

В 2022 году в Израиле было продано 27 000 электромобилей, что на 146% больше, чем в 2021 году.

В документе раскрывается озабоченность регулятора скоростью, с которой электромобили поступают в Израиль: «Быстрый приток электромобилей создает серьезные проблемы, которые необходимо решить. Во-первых, устранить барьеры для их въезда, а во-вторых, уменьшить экономический ущерб, который может возникнуть в результате нерегулируемого внедрения электромобилей».

Законопроект об экономических мерах вновь вносит предложение ввести транспортный налог на электромобили. В соответствии с текущим предложением будет взиматься налог в размере 0,15 шекеля за км. Официальное обоснование такого налога не изменилось по сравнению с предыдущим законопроектом: растущий спрос на электромобили наносит разного рода ущерб, например, дополнительное использование дорог из-за низкой стоимости километра по сравнению с автомобилями на бензине, которые государство должно ограничивать.

Настоящая причина, по мнению отрасли, заключается в необходимости вернуть в государственный кошелек часть налога на топливо, которую он потеряет в результате быстрого перехода с бензиновых автомобилей на электрические. Доход только от топливного акциза в 2022 году составил 21,4 млрд шекелей.

Новый законопроект во многом отличается от предыдущего. Например, в нем указан крайний срок введения транспортного налога — январь 2026 года. Кроме того, он устанавливает налог в размере 0,15 шекеля за км, индексированный, и метод его расчета: «Налог будет уплачиваться за каждый пройденный километр. на основании пройденного расстояния по компьютеру транспортного средства и в соответствии с проверкой, проводимой в рамках ежегодного технического осмотра».

Также предлагается, чтобы сбор осуществлялся посредством ежемесячных авансовых платежей, и чтобы был назначен внешний подрядчик для осуществления мониторинга и сбора налогов для налогового органа.

Согласно законопроекту, государство опубликует освобождение от транспортного налога для всех «не частных» электромобилей, таких как такси и коммерческий транспорт, а также для двухколесных транспортных средств и других, и установит мониторинг команда для определения уровня дорожных сборов в соответствии с суммой снижения поступлений от топливного акциза.

При нынешних темпах продаж к 2026 году на дорогах Израиля будет от 180 000 до 220 000 электромобилей, значительная часть которых будет в государственном автопарке.

Ранее Курсор писал, что Израиль получил крупнейшую в истории партию автомобилей Tesla. Многие электромобили Tesla и другие электромобили отправляются в Израиль, чтобы избежать надвигающегося повышения налога на покупку.

Курсор сообщал, что в Израиле стремительно растут продажи электромобилей. Электромобили захватили 5,2% продаж новых автомобилей, что на 1,2% больше, чем в прошлом году.