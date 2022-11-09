Израиль получил крупнейшую в истории партию автомобилей Tesla

Это не единственная поставка, запланированная на ближайшее время.

Многие электромобили Tesla и другие электромобили отправляются в Израиль, чтобы избежать надвигающегося повышения налога на покупку.

Об этом сообщает Jewish Press.

Во вторник, 9 ноября, в порт Ашдод прибыла самая крупная партия автомобилей Tesla, когда-либо отправленных в Израиль. В партию вошло чуть более 2500 седанов Model 3.

Четверть автомобилей предназначена для израильских лизинговых компаний. Поставка аналогичного размера должен прибыть в Ашдод в течение ближайших недель. Обе партии произвели на заводе Tesla в Шанхае.

Массовый импорт приурочен к январскому увеличению налога на покупку электромобилей в Израиле с 10% до 20%. Ожидается, что в течение следующих нескольких недель в Израиль прибудет 10-12 тысяч электромобилей различных брендов, в первую очередь из Китая.

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