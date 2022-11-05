Майнинг биткойна вредит экологии не меньше, чем производство мяса — ученые

Согласно подсчетам исследователей, каждый полученный в 2021 году биткоин нанес ущерб климату в размере $ 11 314.

Американские ученые из Университета Нью-Мексико выяснили, что майнинг биткоина вредит планете практически так же, как производство мяса или добыча природного газа.

Об этом пишет портал No Worries.

Так, ученые рассматривали период с января 2016 по декабрь 2021 года, сравнивая майнинг ВТС с другими энергоемкими процессами. Согласно исследованию, в 2020 году на майнинг флагманской криптовалюты ушло 75.4 ТВт-ч электроэнергии. Эта цифра превысила общее энергопотребление целых стран в 2020 году. Среди стран, которые потребляли электроэнергию меньше, чем ВТС, Австрия (69.9 ТВт-час) и Португалия (48.4 ТВт-час).

Ученые также заявили, что с годами вред от майнинга не уменьшается (как считалось, до сих пор), а наоборот увеличивается. Выбросы углекислого газа, связанные с энергопотреблением, с 2016 по 2021 год выросли в 126 раз. По подсчетам ученых, каждый полученный в 2021 году биткоин нанес ущерб климату в размере $ 11 314. При этом за 5 лет ущерб от майнинга ВТС составил более $ 12 миллиардов.

Экономический ущерб климату от добычи биткоина составил 35% от его рыночной стоимости. Для сравнения ученые привели примеры соотношения цены к ущербу другим энергоемким производствам за пятилетний период:

от производства мяса – 33%;

от добычи газа – 46%;

от получения бензина из нефти — 41%.

от добычи золота – всего 4%.

Ученые пришли к выводу, что майнинг биткоина наносит огромный ущерб климату, несмотря на заявления экспертов криптовалютной отрасли. Исследователи подчеркнули, что майнинг необходимо более тщательно регулировать для уменьшения негативного влияния на окружающую среду.

Как сообщал Курсор, резкое восхождение криптовалюты привело к появлению миллионеров, переосмыслению денег и запуску многомиллиардной индустрии, вдохновленной ее революционной децентрализованной технологией. Но это также принесло с собой некоторые нежелательные побочные эффекты.

Также Курсор информировал о том, что Китай предостерег свои государственные предприятия от майнинга криптовалют.