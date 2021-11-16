В Китае готовят новые ограничения для майнеров

Китай предостерегает свои государственные предприятия от майнинга криптовалют и рассматривает возможность принятия дальнейших карательных мер.

Одним из них является введение более высоких цен на электроэнергию для компаний, которые продолжают игнорировать запрет правительства на майнинг биткоина.

Национальная комиссия по развитию и реформам планирует прекратить коммерческую добычу биткоинов, а также любое участие государственных предприятий в этой деятельности. В этом году Пекин ведет жесткую борьбу с шахтерами, обвиняя их во всем — от нехватки электроэнергии до смертей на угольных шахтах.

Курсор уже писал, что стоимость Биткоина впервые в истории достигла отметки в 68 тысяч долларов. За последние пять дней ведущие держатели первой криптовалюты увеличили свои вложения в биткоины на 2,8 миллиарда долларов. За этот период инвесторы купили 43 тысячи биткоинов.

Шуточная монета SHIB обогнала по росту Биткоин и другие ведущие криптовалюты. Согласно данным, представленными аналитической платформой CoinMarketCap, за последние 24 часа токен вырос на 21,83%, вернув себе статус одного из самых быстрорастущих альткоинов(любая альтернативная криптовалюта кроме Биткоина).

Кроме того, Биткоин преодолел отметку в 62 тысячи долларов. Вечером 15 октября стоимость криптовалюты превысила 62 тысячи долларов. В течение дня цена BTC выросла примерно на 8%, а за последнюю неделю — на 14%.

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