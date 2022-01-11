Министерство финансов: Мы не бросим ни одного гражданина Израиля

Министр финансов Авигдор Либерман пообещал компенсацию любому владельцу бизнеса, который в ней нуждается, но план компенсации еще не объявлен, а те, кто в ней нуждается, ее еще не получили.

Об этом пишет Arutz Sheva.

На пресс-конференции Либерман заявил, что он не будет раздавать подарки всем подряд и не будет раздавать предвыборные взятки. Он также сказал, что побывал в промышленной зоне Модиин и увидел множество ресторанов и других заведений, заполненных до отказа — это заявление вызвало возмущение среди тех владельцев бизнеса, которым не повезло.

Отвечая на гнев, Хамад Амар сказал радиостанции 103 FM: «Я хочу прояснить одну вещь, и министр сказал об этом: Мы никого не бросим. Мы доказали это — мы сделали это и по вопросу туризма и авиации».

«Министр финансов констатировал факт: мы говорим об экономической ситуации в Государстве Израиль в 2021 году, а мы закончили год с ростом».

На вопрос, голосовал ли он вместо Либермана, который отсутствовал на голосовании в министерском комитете по законодательству, Амар ответил: «В каждом обсуждении я излагаю позицию министерства финансов. Если нужно поднять руки, я поднимаю руку. Мой голос учитывается как голос министерства финансов, а не как голос Хамада Амара. Это позиция, которую Либерман изложил перед голосованием».

Курсор ранее писал, что Либерман пообещал компенсации пострадавшим от COVID предприятиям. Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что предприятия, пострадавшие от ограничений COVID, получат определенную компенсацию.

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