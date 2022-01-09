Либерман пообещал компенсации пострадавшим от COVID предприятиямподачки

Но добавил, что «не будет никаких подачек».

Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что предприятия, пострадавшие от ограничений COVID, получат определенную компенсацию.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Будет оказана помощь предприятиям, пострадавшим от COVID, но не будет никаких подачек», — говорит Либерман. «Не будет никакого подкупа на выборах».

Министр финансов заявил, что некоторые владельцы бизнеса, которые в телевизионных новостях жалуются на его политику, скрывают свой собственный успех. «Некоторые из них зарегистрированы на фондовой бирже, и я могу проверить их квартальные отчеты», — говорит Либерман.

Либерман, который уже давно выступает против финансирования государственных компенсаций компаниям из-за COVID, утверждает, что «в настоящее время большинство предприятий находятся в отличной форме».

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