Министерство туризма выделило 50 млн долларов на новые отели

Поскольку въездной туризм постепенно набирает обороты, Министерство туризма Израиля выделило 165 миллионов шекелей (49 миллионов долларов США) в виде грантов на поддержку планов по созданию новых гостиниц по всему Израилю или расширению уже существующих.
Согласно правительственному заявлению в четверг, министерство рассматривает более 100 заявок от предпринимателей и бизнесменов на строительство, восстановление или перепрофилирование существующих зданий под новые гостиницы и жилье.
Министерство не указало, сколько номеров добавится к общему количеству новых или отреставрированных гостиниц, и сколько дополнительных людей теоретически можно будет разместить.
Министр туризма Йоэль Развозов сказал, что в туристической отрасли царит «большой оптимизм», поскольку посетители и путешественники возвращаются в Израиль после двух лет ограничений, связанных с пандемией.
Развозов сказал, что 107 заявлений за один год — это новый «рекорд».
Курсор ранее писал, что иностранные рабочие оставили в Израиле 30 миллионов шекелей. Залоговые деньги также используются для создания стимула для отъезда рабочих из Израиля по истечении срока действия их визы. Закон о залоге обязывает работодателей иностранных рабочих в ряде отраслей экономики откладывать средства в размере 16% от их заработной платы в фонд, которым руководит Управление по делам населения и миграции.
Также сообщалось, что май стал один из самых успешных месяцев для израильских стартапов. В первом квартале текущего года израильские стартапы привлекли 5,6 миллиарда долларов, а в апреле – всего 750 миллионов долларов США. Прошлый год с привлечёнными 25,6 миллиарда долларов США стал рекордным.