Министерство туризма выделило 50 млн долларов на новые отели

Министерство заявляет, что обрабатывает запросы от более чем 100 предпринимателей на строительство новых отелей или расширение существующих.

Поскольку въездной туризм постепенно набирает обороты, Министерство туризма Израиля выделило 165 миллионов шекелей (49 миллионов долларов США) в виде грантов на поддержку планов по созданию новых гостиниц по всему Израилю или расширению уже существующих.

Согласно правительственному заявлению в четверг, министерство рассматривает более 100 заявок от предпринимателей и бизнесменов на строительство, восстановление или перепрофилирование существующих зданий под новые гостиницы и жилье.

Министерство не указало, сколько номеров добавится к общему количеству новых или отреставрированных гостиниц, и сколько дополнительных людей теоретически можно будет разместить.

Министр туризма Йоэль Развозов сказал, что в туристической отрасли царит «большой оптимизм», поскольку посетители и путешественники возвращаются в Израиль после двух лет ограничений, связанных с пандемией.

Развозов сказал, что 107 заявлений за один год — это новый «рекорд».

Курсор ранее писал, что иностранные рабочие оставили в Израиле 30 миллионов шекелей. Залоговые деньги также используются для создания стимула для отъезда рабочих из Израиля по истечении срока действия их визы. Закон о залоге обязывает работодателей иностранных рабочих в ряде отраслей экономики откладывать средства в размере 16% от их заработной платы в фонд, которым руководит Управление по делам населения и миграции.

Также сообщалось, что май стал один из самых успешных месяцев для израильских стартапов. В первом квартале текущего года израильские стартапы привлекли 5,6 миллиарда долларов, а в апреле – всего 750 миллионов долларов США. Прошлый год с привлечёнными 25,6 миллиарда долларов США стал рекордным.