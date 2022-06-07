Иностранные рабочие оставили в Израиле 30 миллионов шекелей

Залоговые деньги также используются для создания стимула для отъезда рабочих из Израиля по истечении срока действия их визы. Закон о залоге обязывает работодателей иностранных рабочих в ряде отраслей экономики откладывать средства в размере 16% от их заработной платы в фонд, которым руководит Управление по делам населения и миграции.

В Управлении по делам населения и миграции заявили, что десятая часть иностранных рабочих, которые уже покинули Израиль, не сняла залог, внесенный за них работодателями.

Об этом сообщает сайт Двар ха-овдим б’Эрец Исраэль.

Согласно статистике за 2021 год, залоговые деньги были вложены для более чем 103 тысяч рабочих. Совокупная сумма составила более 2 миллиардов шекелей.

Как рассказала адвокат Эфрат Лев-Ари из Управления по делам населения и миграции, она не знает, почему иностранные рабочие покидают территорию Израиля, не забирая положенные им деньги. Она предположила, что это просто забывчивость.

По словам юриста, рабочим пытаются донести полную информацию об их правах. Для того чтобы снять залог, иностранному рабочему нужно подать соответствующее заявление за 10-14 дней до того, как он покинет Израиль.

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