Миру угрожает экономическая фрагментация — глава МВФ

По мнению аналитиков Фонда, пандемия COVID-19 и вторжение россии в Украину стали новым испытанием для международных отношений и усилили скептицизм относительно преимуществ глобализации.

Сильная фрагментация мировой экономики после десятилетий растущей экономической интеграции может сократить глобальный экономический рост до 7%. При этом потери могут достичь 8-12% в некоторых странах, если технологии также будут отделены.

Об этом говорится в новом отчете Международного валютного фонда (МВФ), информирует Reuters.

В Фонде прогнозируют, что даже ограниченная фрагментация может сократить 0,2% мирового ВВП. При этом необходимо провести дополнительную работу для оценки предполагаемых расходов для международной валютной системы и глобальной сети финансовой безопасности.

Также отмечается, что глобальные потоки товаров и капитала выровнялись после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и всплеска торговых ограничений, который наблюдался в последующие годы.

«Пандемия COVID-19 и вторжение россии* в Украину стали новым испытанием для международных отношений и усилили скептицизм относительно преимуществ глобализации», — говорится в докладе.

МВФ добавляет, что углубление торговых связей привело к значительному сокращению глобальной бедности в течение многих лет, одновременно принося пользу потребителям с низким уровнем дохода в странах с развитой экономикой благодаря более низким ценам.

Разрыв торговых связей «наиболее негативно повлияет на страны с низким уровнем дохода и менее обеспеченных потребителей в развитых странах», говорится в докладе.

«Ограничения на трансграничную миграцию лишат принимающие экономики ценных навыков, одновременно уменьшая денежные переводы в странах, отправляющих мигрантов. … Чем глубже фрагментация, тем больше издержки, а технологическое разграничение значительно усиливает потери от торговых ограничений», — резюмировали в МВФ.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!