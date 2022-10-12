В МВФ рассказали, что ждет экономику Израиля и Европы

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, экономика Израиля вырастет на 6,1% за 2022 год и лишь на 3% – за 2023.

Специалисты прогнозируют замедление глобального экономического роста до 3,2% в 2022 году и до 2,7% – в 2023 году. Это самые слабые показатели с 2001 года.

Об этом сообщает Davar.

Новый прогноз МФВ от 12 октября стал очередным обновлением оценки экономической ситуации. В 2022 году прогнозы приобретали все более пессимистичный характер. В сравнении с другими развитыми странами, положения Израиля оценивают как относительно неплохое.

Так, в США уровень экономического роста составит 1,6% в этом году и 1% в следующем, в еврозоне – 3,1% в 2023 году и всего 0,5% в 2023. Германия и Италия могут столкнуться с отрицательным ростом.

Эксперты утверждают, что в Израиле цены будут расти относительно умеренно. Индекс инфляции в этом году составит 4,5%, а в следующем – 3,6%. Уровень безработицы в Израиле сохранит низкий уровень – 3,9% в 2022 году и 3,8% в 2023 году.

В Международном валютном фонде снизили прогноз касаемо роста мировой экономики в следующем году до 2,7%. Экономисты с вероятностью 25% ожидают, что в 2022 году произойдет замедление роста экономики до менее чем 2%. В этом году МВФ прогнозирует рост мировой экономики на уровне 3,2% (по сравнению с 4,4% в январском прогнозе).

«Глобальная экономическая активность переживает масштабное и более резкое, чем ожидалось, замедление, при этом инфляция выше, чем за несколько десятилетий», – сказано аннотации к отчету «Перспективы развития мировой экономики».

Ранее мы рассказывали, что Банк Израиля приступает к регулированию обратной ипотеки.

Также «Курсор» сообщал, что курс доллара к мировым валютам поднялся до 20-летнего максимума.