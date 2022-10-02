На встрече профильных министров стран ОПЕК+ в Вене рассмотрят возможность сокращения добычи нефти

Группа производителей нефти ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения показателей добычи более чем на 1 миллион баррелей в сутки. Встреча министров в Вене состоится в среду, 5 октября.

Окончательное решение на данном этапе не принято.

Об этом 2 октября сообщает Bloomberg.

Ожидалось, что сокращение будет отражать масштабы опасений о замедлении динамики развития мировой экономики. Представители группы обратили внимание на быстрое ужесточение денежно-кредитной политики во всем мире. Укрепление доллара также повлияло на стоимость ресурсов. По словам делегатов, окончательное решение относительно размера динамики сокращений не будет принято до встречи министров профильных ведомств.

Стоимость нефти марки Brent показала динамику роста выше 125 долларов за баррель после вторжения российских войск в Украину в феврале. С тех пор он упал до 85 долларов, что смягчило впечатляющую непредвиденную прибыль, полученную Саудовской Аравией, рф, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими членами коалиции.

Альянс из 23 стран планирует встречу в среду в своей штаб-квартире в Вене, говорится в заявлении секретариата ОПЕК+ в субботу. Группа ежемесячно собиралась в режиме онлайн, и не ожидалось, что она устроит личную встречу как минимум до конца этого года.

Банки, в том числе JPMorgan Chase & Co., заявили, что представители ОПЕК+ могут потребовать снизить добычу на 500 тысяч баррелей в день. Это якобы будет способствовать стабилизации цен. Хелима Крофт, главный стратег по сырьевым товарам в RBC Capital Markets LLC, прокомментировала ситуацию. Она заявила, что группа может выбрать вдвое большее сокращение.

Ранее «Курсор» сообщал, что новая технология переработки нефти сохранит экологию и в результате сэкономит миллиарды долларов.