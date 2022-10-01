Новая технология переработки нефти сохранит экологию и сэкономит миллиарды долларов – ученые

Новые мембраны, если их увеличить, могут уменьшить углеродный след нефтеперерабатывающих заводов и сэкономить миллиарды долларов.

Об этом сообщает 1 октября Science.

Несмотря на усилия по переходу на возобновляемые источники энергии, нефть остается основой современного общества. С ее помощью осуществляется отопление и движение транспорта, а налажен выпуск химикатов для всего, от пластмасс до фармацевтических препаратов. Все эти виды использования требуют разделения сырой нефти на ее различные компоненты. Этот процесс разделения, который традиционно основан на тепле, требует огромного количества энергии и составляет примерно 1% глобальных выбросов парниковых газов каждый год.

Теперь, по словам химиков, недавно разработанный материал может однажды помочь уменьшить этот значительный, хотя и в значительной степени невидимый, углеродный след, который ежегодно потребляет около 230 гигаватт, что эквивалентно общему энергопотреблению Невады. На этой неделе исследователи сообщают, что новая мембрана при увеличении может сократить энергию, необходимую для разделения сырой нефти, более чем наполовину. Такие мембраны не только сделают использование сырой нефти более экологичным, но и удешевят производство для нефтеперерабатывающих заводов, поскольку это сэкономит им миллиарды долларов в год на затратах на энергию.

Райан Лайвли, инженер-химик из Технологического института Джорджии, прокомментировал разработку. Новые мембраны, как он считает, должны прослужить месяцы, а то и годы. Эксперт также предупреждает, что традиционные нефтеперерабатывающие заводы могут медлить с их внедрением, потому что компании уже вложили средства в установку традиционных систем сепарации. Однако, по словам Лайвли, новые мембраны могут быть быстро внедрены на новых нефтеперерабатывающих заводах, построенных для разделения смесей углеводородов, полученных из биотоплива или синтетического топлива, полученного с использованием возобновляемой электроэнергии.

«Потенциальная экономия впечатляет», – отметил он.

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