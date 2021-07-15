ОАЭ начинают сотрудничать с израильскими стартапами

ОАЭ будут сотрудничать с израильской неправительственной организацией Start-Up Nation Central для продвижения инноваций и стартапов AgriFood-Tech.

Новая инициатива основана на успешном сотрудничестве между посольством ОАЭ в Израиле и Start-Up Nation Central, которые в апреле создали совместную рабочую группу, чтобы объединить людей для обмена идеями и выработки решений и экономической ценности для обеих стран.

Новая структура поможет обеим странам решить их общие проблемы в области продовольственной и водной безопасности. Start-Up Nation Central проведет разведку по поиску новаторских решений, которые смогут помочь как израильской стороне, так и Эмиратам.

Команда Start-Up Nation Central предоставила подробные данные и идеи об израильской инновационной экосистеме. Особое внимание было уделено израильским агропродовольственным технологиям и работе с водными ресурсами. В эти технологические секторы входят около 400 компаний. Презентация была представлена во время министра ОАЭ по вопросам продовольственной и водной безопасности.

«Мы признаем важную роль, которую инновации играют в продвижении устойчивого развития. Мы также понимаем, что малый и средний бизнес — это источник жизненной силы динамичной, гибкой и устойчивой экономики. Мы твердо помним об этих факторах», — сказал министр Мариам Мохаммед Саид Хареб Аль-Мхейри.

Также Курсор сообщал, что Саудовская Аравия и ОАЭ достигли компромисса в противостоянии ОПЕК+.

Кроме того, мы писали, что израильскую компанию Chorus.ai купили за 575 миллионов долларов.