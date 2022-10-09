Правительство утвердило план восстановления и развития южной части реки Иордан

Источники загрязнения между плотиной Дгания и Нагарим планируют очистить. Согласно плану, количество воды, поступающей из Галилейского моря в Иорданию, увеличится примерно в четыре раза.

Очищенная соленая вода пойдет на нужды сельского хозяйства. Это станет некой кульминацией процесса, который обсуждался в течение многих лет. Общественность ожидает восстановления южной части реки Иордан.

Подробности 8 октября сообщает walla.

Годами солоноватые и стоковые воды перекачивались в реку. Теперь поток очистят на специальных сооружениях. Сейчас около 11 миллионов кубометров поступает из вод Галилейского моря в Иорданию. Новый план объем увеличится до примерно 40 миллионов кубометров в год.

Новую инициативу представили на рассмотрение руководству правительства. Обсуждение плана продолжалось много лет, но реализованы были лишь малые его части. Теперь, ввиду решения о выделении воды Иордану и прекращении притока соленой воды, выполнят новые нормы.

Многие годы отдыхающие приезжают для купания в локацию между плотиной Дгания и плотиной Аломот. Берега Иордана в результате сильно загрязнились, поскольку туристы оставляют большое количество мусора. После продолжающегося восстановления водной артерии, количество различных отходов было значительным. Правительство намерено создать административную структуру, которая начнет заниматься всем, что касается участка реки Иордан. Это позволит контролировать процесс восстановления.

Рассматривается улучшение существующего уровня минерализации. Это планируется с помощью очищения тоннелей благодаря запуску 30 млн кубометров воды с соответствующими показателями минерализацией менее 1000 мг хлоридов на литр. План приведет, как ожидается, к значительному улучшению качества воды, которая будет течь на участке туннеля к устью Нахаль-Безек в Иордан, что-то, что обеспечить живописное и туристическое развитие.

Ранее «Курсор» сообщает, что на побережье озера Кинерет создадут благоустроенный пляж «Ганей Эфрат». Локацию намерены привести в порядок.