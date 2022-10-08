На побережье озера Кинерет создадут благоустроенный пляж «Ганей Эфрат»

Превращении «дикого» берега позволит создать необходимые условия для безопасного купания и отдыха. Министр транспорта Мейрав Михаэли и глава министерства внутренних дел Аелет Шакед уже договорились о реализации планов.

Об этом 8 октября сообщает Israel Info.

Новая инфраструктура позволит усилить уровень безопасности. Также поток туристов будет резко увеличен, что позволит получить дополнительные инвестиционные прибыли для этой локации.

Сейчас на берегу пляжа «Ганей Эфрат» официально запретили купание, поскольку там нет спасателей. В летний сезон купание на западном побережье Кинерета достаточно опасно, поскольку сильные западные ветры уносят отдыхающих на надувных плавсредствами вглубь озера. Это повышает риски для туристов, что беспокоит местные власти и правоохранительных органов.

Эксперты позитивно оценили инициативу. Многие заявили, что улучшение инфраструктуры на пляже необходимо и назрело давно. В последние годы фиксируется рост населения Израиля в субботние и праздничные дни. Любители отдыха на природе не раз высказывались за благоустройство пляжа. В 2021 году у ручья Ракат был создан специалистами красивый парк с пешеходными маршрутами. Новый благоустроенный пляж по соседству будет явно уместным и станет приятным дополнением.

Ранее «Курсор» сообщал, что вблизи озера Кинерет решили улучшить условия с транспортом. Передвижение по восточному побережью Кинерета от перекрестка Цемах до перекрестка Маале Гамла для туристов станет доступнее. Запустили бесплатный автобус, который будут перевозить отдыхающих, даже в выходные дни.