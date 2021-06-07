Президент Сальвадора заявил о легализации биткоина в стране

Сальвадор станет первой страной, в которой криптовалюта может стать официальным средством оплаты.

Сальвадор может стать первой страной, официально принявшей известную криптовалюту. Согласно CNBC, президент Наиб Букеле сказал, что предложит законопроект, который сделает биткойн законным платежным средством наряду с долларом США. Правительство объединится с компанией Strike, занимающейся цифровыми кошельками, чтобы построить финансовую основу вокруг формата цифровых денег.

Об этом сообщает Engadget.

Основатель Strike Джек Маллерс заявил, что Биткойн поможет таким странам, как Сальвадор, защитить себя от «потенциальных шоков» инфляции для традиционных валют.

Законопроект, вероятно, будет принят, когда партия Букеле будет контролировать Законодательное собрание Сальвадора.

Этот ход может быть не таким шокирующим, как кажется. CNBC отмечает, что денежные переводы мигрантов составляют около 20 процентов валового внутреннего продукта Сальвадора и часто включают высокие комиссионные за транзакции, а также длительные задержки.

Биткойн и другие криптовалюты могут сделать эти переводы более практичными и немедленными. Жители определенно любят электронные платежи — приложение Strike стало одним из самых популярных приложений в стране, когда оно было запущено там в марте.

Ранее Курсор сообщал, что очередная шутка Маска еще сильнее обвалила курс биткоина. Маск опубликовал знаменитый мем о поссорившихся мужчине и женщине поставив вверху хэштег #bitcoin и изображение разбитого сердца.