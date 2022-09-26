Россия перейдет на практику исламского банкинга в ответ на санкции

Экспериментальный пилотный план по внедрению исламских финансовых практик в мусульманских регионах россии*, если он будет одобрен, начнется в феврале 2023 года.

По сообщению СМИ, россия предпринимает шаги по внедрению практики исламского банкинга в четырех преимущественно мусульманских восточных регионах: чечне, Дагестане, башкортостане и татарстане. Также в российский парламент был внесен законопроект, в котором излагается экспериментальный пилотный план по внедрению исламских финансовых практик в этих регионах, который, в случае одобрения, начнется в феврале 2023 года.

Исламский закон излагает конкретные инструкции для всех финансовых действий или процессов. Выплата или взимание процентов полностью запрещена, как и инвестирование в любой бизнес, связанный с запрещенными (харам) продуктами, такими как свинина и алкоголь. Азартные игры любого рода также являются харамом.

Ранее катарское некоммерческое издание Middle East Monitor (MEMO) объяснило, что этот переход к исламскому банкингу, который разрабатывался в течение нескольких месяцев, стал ответом на западные санкции в свете войны в Украине. Поэтому россия смотрит на Ближний Восток и Азию в поисках более прибыльной торговли с мусульманским миром.

Исламские банки существуют по всему миру. В 2014 году The Economist сообщил, что около 1% мировых активов хранятся в финансовых учреждениях, соответствующих шариату. В мусульманских странах и странах с мусульманским большинством находится большинство мировых банков, соответствующих шариату, но они неуклонно распространяются.

В 2004 году в Лондоне открылся первый исламский банк в немусульманской стране, а в 2013 году JP Morgan начал предлагать своим клиентам варианты исламского банкинга. Сегодня люди во всем мире имеют возможность пользоваться исламскими банками.

Предварительное вмешательство россии в практику исламского банковского дела и торговли не является совершенно неожиданным, даже вне текущего военного контекста. Согласно опросу Госдепартамента США, проведенному несколько лет назад, мусульмане составляют примерно 10% всего населения рф.

Также россия управляла частями Северного Кавказа на протяжении сотен лет. В этих регионах, включая чечню, Дагестан, башкортостан и татарстан, проживает огромное количество мусульман, что сделало россию страной с самым большим мусульманским населением в Европе.

Ранее Курсор писал, что стало известно, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!