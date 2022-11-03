Рынок акций в Китае вырос на 450 миллиардов долларов за двое суток: чем это обусловлено

Акции китайских компаний за несколько дней выросли на 450 миллиардов долларов после того, как в социальных распространили скриншот, где было сказано, что правительство Китая обсуждает ослабления ограничений по COVID-19.

Об этом сообщает Bloomberg.

В понедельник, 31 октября, в группах китайской соцсети WeChat для аналитиков и управляющих фондов появился скриншот, в котором было сказано, что член постоянного комитета политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван Хунин, встретился с экспертами по COVID-19 и представителями департаментов экономики и пропаганды по поручению Си Цзиньпина.

В ходе встречи они обсуждали ускорение плана, который должен «существенно открыть Китай к марту следующего года». В публикации Си Цзиньпин назван «большим боссом», а Вана обозначают аббревиатурой WHN (Wang Huning) в попытке скрыться от цензоров.

На следующее утро скриншот распространили по социальной сети WeChat. Это привело к тому, что входящие в индекс MSCI China Index бумаги выросли на 320 миллиардов долларов, а общий прирост за два дня составил 450 миллиардов долларов.

Вечером среды, 2 ноября, Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что правительство и дальше будет придерживаться политики «нулевого коронавирусу», но рост акций все равно не замедлился.

Также «Курсор» сообщал, что в Китае тысячи людей заперли в «Диснейленде».