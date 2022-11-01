В Китае тысячи людей заперли в «Диснейленде»

Правительство пошло на этот шаг после того, как в парке развлечений обнаружили 10 случаев заражения среди гостей.

В Шанхае (Китай) из-за постановления правительства тысячи людей оказались заперты в «Диснейленде», что предусмотрено политикой нулевой терпимости к коронавирусу.

Об этом сообщает SVTV.

31 октября, в понедельник, правительство выпустило постановление, согласно которому каждый посетивший парк развлечений в последние дни обязан отправиться на карантин у себя дома или внутри «Диснейленда». Жесткие карантинные ограничения приняли после того, как было обнаружено 10 случаев заражения среди гостей парка.

Из-за этого тысячи китайцев оказались запертыми в парке развлечений. Единственной отрадой застрявших в нём людей стали работающие во время карантина аттракционы.

Milhares de pessoas foram ontem detidas no Shanghai Disneyland parque de diversões na China devido ao coronavírus

Para evitar a propagação do coronavírus. Os hóspedes do parque não podem sair até que testem negativo para covid pic.twitter.com/JRWu4Ykok7 — Paulo Lei (@PauloAlei) November 1, 2022

Также «Курсор» сообщал, что США предложили ЕС ввести против Китая такие же санкции на экспорт, как и против *рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!