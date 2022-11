В Китае тысячи людей заперли в «Диснейленде»

В Шанхае (Китай) из-за постановления правительства тысячи людей оказались заперты в «Диснейленде», что предусмотрено политикой нулевой терпимости к коронавирусу.

Об этом сообщает SVTV.

31 октября, в понедельник, правительство выпустило постановление, согласно которому каждый посетивший парк развлечений в последние дни обязан отправиться на карантин у себя дома или внутри «Диснейленда». Жесткие карантинные ограничения приняли после того, как было обнаружено 10 случаев заражения среди гостей парка.

Из-за этого тысячи китайцев оказались запертыми в парке развлечений. Единственной отрадой застрявших в нём людей стали работающие во время карантина аттракционы.

