СМИ: Израиль подписал секретную сделку о поставке природного газа в Ливан

Впервые в истории Израиль подписал соглашение о поставках природного газа в Ливан.
Об этом сообщает Times of Israel.
По данным СМИ, сделка была заключена при посредничестве посланника США Амоса Хохштейна и тайно подписана в эти выходные. По нему Израиль будет поставлять газ с месторождения Левиафан в Иорданию, откуда он будет отправлен в Ливан через Сирию.
Соглашение было одобрено Соединенными Штатами, а также согласовано с президентом России Владимиром Путиным, говорится в докладе.
В нем говорится, что сделка была частично разработана для того, чтобы предоставить Ливану альтернативу Ирану, поскольку он пытается выйти из глубокого экономического кризиса.
Курсор ранее писал, что в Ливане полностью отключили электричество из-за действий протестующих. Государственная электроэнергетическая компания Ливана заявила в субботу, что ее электростанции прекратили работу после того, как протестующие ворвались на ключевую подстанцию и испортили электрооборудование.
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