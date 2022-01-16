СМИ: Израиль подписал секретную сделку о поставке природного газа в Ливан

При посредничестве США и России Израиль теперь будет поставлять газ в Ливан через Иорданию.

Впервые в истории Израиль подписал соглашение о поставках природного газа в Ливан.

Об этом сообщает Times of Israel.

По данным СМИ, сделка была заключена при посредничестве посланника США Амоса Хохштейна и тайно подписана в эти выходные. По нему Израиль будет поставлять газ с месторождения Левиафан в Иорданию, откуда он будет отправлен в Ливан через Сирию.

Соглашение было одобрено Соединенными Штатами, а также согласовано с президентом России Владимиром Путиным, говорится в докладе.

В нем говорится, что сделка была частично разработана для того, чтобы предоставить Ливану альтернативу Ирану, поскольку он пытается выйти из глубокого экономического кризиса.

Курсор ранее писал, что в Ливане полностью отключили электричество из-за действий протестующих. Государственная электроэнергетическая компания Ливана заявила в субботу, что ее электростанции прекратили работу после того, как протестующие ворвались на ключевую подстанцию и испортили электрооборудование.

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