Стало известно, сколько Израиль заработает на продаже газа Европе

Израиль, Египет и Европа подписали в мае меморандум о взаимопонимании по продаже газа. Израиль будет транспортировать газ в Египет по трубопроводу. После сжижения и повышения давления природный газ будет доставляться в Европу из египетских портовых городов.

Израиль может получить около 50 миллиардов долларов налоговых поступлений и стать ключевым игроком на мировом энергетическом рынке, поскольку Европа стремится получать природный газ из других источников после прекращения закупок в россии*, говорит один из руководителей израильской энергетической компании.

Йосси Абу, генеральный директор корпорации NewMed Energy, заявил, что вторжение россии в Украину и продолжающийся мировой финансовый кризис поставили Израиль в выгодное положение.

«Мировой экономический кризис резко повысил значение израильского природного газа не только для Израиля, но и на региональном уровне — для Иордании и Египта», — сказал Абу.

«Если бы мы не сделали этих открытий, израильские граждане платили бы за электричество как минимум на 60% больше».

По словам Абу, «в Европе цена на электричество выросла… на 300%, потому что резко выросла цена на природный газ. В Израиле же цена природного газа составляет примерно 4,5-5 долларов за единицу тепла, в то время как в Европе и Азии — 30 долларов. Сегодня в Израиле одни из самых низких цен на природный газ в мире, и это отражается на [счетах] за электричество».

Компания Абу сотрудничает с израильским правительством в области добычи и производства природного газа на морских нефтяных месторождениях по модели, согласно которой Иерусалим получает около 50 процентов доходов от экспорта энергоносителей.

Курсор ранее писал, что посол ЕС заявил, что Израиль может заменить поставки российского газа. Посол ЕС в Израиле Димитер Цанчев говорит, что Израиль имеет хорошие возможности заменить россию в качестве поставщика природного газа в Европу.

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