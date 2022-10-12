Старейший банк США начал принимать криптовалюты

Американский депозитный банк BNY Mellon, которому уже 238 лет, запустил программу приёма криптовалюты.

Об этом сообщили в банке.

По состоянию на конец июня 2022 года, в распоряжении компании были активы на 43 триллиона долларов. Фирма предоставляет услуги в 35 странах мира.

Ещё в прошлом году BNY Mellon окончила формирование подразделения по цифровым активам. Оно создаёт решения для технологии, которую в самом банке называют «единственной в отрасли». Благодаря ей налыься объединить цифровые и традиционные хранилища активов.

Помимо этого, работники компании провели опрос, согласно которому 91% всех инвесторов рассматривают криптовалюту, как возможный вариант для вложений, а 41% уже располагают каким-либо цифровым активом. Ещё 15% респондентов утверждают, что хотят купить криптовалюту в скором времени.

Проанализировав данные в банке решили анонсировать запуск своей платформы для криптовалют. Новый сервис позволит использовать «Биткоин» и «Эфир».

«Сегодня компания BNY Mellon объявила о том, что ее платформа хранения цифровых активов запущена в США. Благодаря тому, что некоторые клиенты теперь могут хранить и переводить Биткоин и Эфир, эта веха укрепляет приверженность BNY Mellon поддержке клиентского спроса на надежного поставщика как традиционного, так и цифрового сервиса для активов», — заявили в банке.

Древнейший американский банк привлек к разработке экспертов из Fireblocks и Chainalysis. Руководство финансового учреждения хочет «удовлетворить текущие и будущие потребности клиентов в безопасности и соответствии требованиям в пространстве цифровых активов».

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