Британия запускает механизм конфискации криптовалюты, используемой при обходе санкций

Первое чтение по законопроекту уже состоялось в Палате общин в четверг, второе запланировано на 13 октября.

В Великобритании планируют рассмотреть законопроект, в соответствии с которым британские власти получат право арестовывать и изымать криптоактивы, если будет доказано, что они использовались в преступной деятельности.

Об этом сообщает портал Pay Space.

Отмечается, что в ходе обсуждения в парламенте страны неоднократно звучало мнение, что цифровые активы все чаще применяются, в частности, при отмывании денег, финансировании терроризма, а также для обхода санкций.

Издание сообщает, что в связи с этим был разработан проект, облегчающий правоохранительным органам изъятие токенов со счетов злоумышленников и фигурантов в рамках криминальных дел. Первое чтение по законопроекту уже состоялось в Палате общин в четверг, второе запланировано на 13 октября.

«Преступники годами отмывают деньги от преступлений и коррупции, злоупотребляют структурами британских компаний и все чаще используют криптовалюты. Эта долгожданная реформа поможет нам справиться с актуальной проблемой», — заявил генеральный директор Национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар.

По словам авторов документа, в его основу заложены некоторые положения, которые использовались при разработке механизма санкций против рф*, и благодаря которым стало возможным конфисковать активы российских олигархов на несколько миллионов долларов.

Как сообщал Курсор, Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз усиливают давление на Турцию, чтобы преодолеть уклонение от санкций против российской федерации на фоне беспокойства, что банковский сектор страны является потенциальным «бекдором» для незаконного финансирования.

Также Курсор информировал о том, что, по данным британской разведки, россия еще в апреле осознала провал плана по захвату Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!