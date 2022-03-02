Цены на нефть взлетели до семилетнего максимума из-за опасений по поводу поставок

Стоимость нефти уже находится у отметки в 110 долларов — и это не предел, судя по заявлениям аналитиков. Эксперты считают, что война России с Украиной может еще сильнее усугубить ситуацию.

Нефть марки Brent подорожала до 110 долларов за баррель, а WTI — более чем на пять процентов, поскольку вторжение России в Украину продолжает усиливать опасения по поводу поставок важнейшего сырья из богатого ресурсами региона.

Brent поднялась на 4,88 процента до $110,09, а WTI — на 5,06 процента до $108,64. Оба показателя находятся на более чем семилетних максимумах.

Трейдеры будут внимательно следить за заседанием ОПЕК, которое состоится в конце дня и на котором будет обсуждаться вопрос об увеличении объемов добычи, чтобы сдержать рост цен, который способствует раздуванию инфляции.

В своем послании «О положении дел в стране» президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты присоединятся к соглашению 30 стран о выпуске 60 миллионов баррелей, чтобы помочь сдержать резкий рост цен, хотя аналитики предупреждают, что такие шаги, скорее всего, окажут лишь ограниченное влияние.

Курсор ранее писал, что Мексика отказалась вводить экономические санкции против России. Президент Мексики заявил, что его страна не будет накладывать никакие санкции на Россию так как Мексика «хочет иметь хорошие отношения со всеми правительствами мира».

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