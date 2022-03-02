Мексика отказалась вводить экономические санкции против России

Президент Мексики заявил, что его страна не будет накладывать никакие санкции на Россию так как Мексика «хочет иметь хорошие отношения со всеми правительствами мира»

Мексика не будет вводить экономические санкции против России за вторжение в Украину, заявил во вторник президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Он также подверг критике то, что он назвал цензурой российских государственных СМИ со стороны компаний социальных сетей.

«Мы не собираемся принимать никаких экономических репрессий, потому что мы хотим иметь хорошие отношения со всеми правительствами мира», — сказал Лопес Обрадор на пресс-конференции.

Позиция Лопеса Обрадора контрастирует с международными санкциями, наложенными на Россию за действия президента Владимира Путина.

Россия установила прочные связи с различными правительствами в Латинской Америке, особенно с авторитарными администрациями на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа, но ее связи с Мексикой считаются ограниченными из-за прочных американо-мексиканских отношений.

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