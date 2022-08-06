Twitter намерен судиться с криптобиржей Binance

Глава криптобиржы Binance Чанпен Чжао прокомментировал стоимость сделки по покупке Twitter, как сильно завышенную, и высказался о проблеме API в социальной сети.

Юридические разногласия между Twitter и Илоном Маском из-за отмены приобретения социальной сети усугубляются, взаимные пртенезии растут, и теперь мессенджер подал иск на Binance.

Кроме криптобиржи, в иске упоминаются десятки других компаний, прямо или косвенно задействованных в сделке. Юристы соцсети привлекают к ответственности все компании, причастные к соглашению между Twitter и Илоном Маском.

Ответчиками в данном споре являются: криптобиржа Binance, финансовые компании Credit Suisse и Morgan Stanley, Factorial Funds, Benefit Street, Bandera Partners, Founders Fund Growth II Management.

Юристы Twitter требуют огласить детали разговоров с Илоном Маском во время обсуждения приобретения медиа-гиганта, в том числе, когда обсуждалось решение об отказе от сделки на 44 млрд долларов.

Адвокаты Маска потребовали пригласить в суд в качестве свидетелей представителей Goldman Sachs и JP Morgan для разъяснений по поводу их рекомендаций по отказу от сделки, который они дали Twitter.

Илон Маск настаивает, что основной причиной от его отказа от покупки Twitter является отсутствие предоставленных документов о фактической численности фейковых аккаунтов (ботов).

Участие в споре Binance связано с высказываниями главы биржи о проблеме API в социальной сети. Чанпен Чжао поддержал Илона Маска, заявив, что миллиардер сильно переоценил Twitter, когда предложил 44 млрд долларов за соцсеть.

«Курсор» писал, что Илон Маск заявил, что платформа для сотрудников Twitter должна быть построена по образцу китайского WeChat.

Наш сайт ранее сообщал, что Илон Маск планирует запустить на Марс тысячи ракет.