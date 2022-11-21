В Гуш-Эционе откроется магазин популярной сети дискаунтеров

В первом квартале следующего года сеть магазинов-дискаунтеров Max Stock планирует открытие своего филиала в ТЦ Harim Mall в Гуш-Эционе.

Об этом сообщает издание «Детали».

Клиентам предоставят тысячи наименований товаров массового потребления. По словам генерального директора компании по развитию Гуш-Эциона Аарони Нойбауэр, со временем в поселении откроют кафе-мороженое «Голда», книжный магазин «Цомет сфарим» и филиалы других сетей.

Он утверждает, что открытие магазина Max Stock является частью масштабного развития оживленного торгового комплекса на перекрестке поселений.

«Являясь ведущей сетью дисконтных магазинов в Израиле, мы каждый день ищем новые места для обслуживания всех жителей Израиля. Мы решили открыть новый филиал в Гуш-Эционе, что является ответом на запрос сотен тысяч семей на приобретение товаров по сниженным ценам», ‒ добавил он.

«Курсор» сообщал, что банк Израиля шестой раз с апреля повысил процентную ставку.