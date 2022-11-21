Банк Израиля вновь повысил процентную ставку

Рост и снижение процентной ставки влияет на стоимость предложений банков по депозитам и кредитам.

Валютный комитет Банка Израиля повысил процентную ставку на 0,5% до 3,25%.

Об этом сообщает Globes.

Это шестое повышение ставки Банком Израиля с апреля, когда он поднял ставку с исторического минимума в 0,1% до 0,35%.

После двух повышений на 0,75% подряд в прошлом месяце и в конце августа Валютный комитет Банка Израиля на этот раз выбрал более умеренный рост на 0,5%, хотя некоторые аналитики ожидали повышения на 0,75%.

«Израильский центральный банк стремится справиться с инфляцией, которая за последние 12 месяцев в Израиле превысила 5%. Хотя это намного ниже инфляции в США и во многих европейских странах, это все еще вызывает беспокойство», — говорится в материале.

Стоит отметить, что повышение на 0,75% в третий раз, по мнению аналитиков, стало бы агрессивным шагом со стороны Банка Израиля, который сигнализировал бы экономике о решимости Национального банка бороться с инфляцией.

Также напомним, что в октябре было зафиксировано повышение инфляции на 0,6%, которое дополнило рост на 5,1% за последние 12 месяцев. При этом, по мнению некоторых экономистов, к концу года инфляция достигнет уровня 5,5%.

Как сообщал Курсор, в начале месяца Банк Израиля опубликовал обновленные данные о своих процентных ставках.

Также Курсор писал о том, что Банк Израиля стремится снизить банковские сборы.