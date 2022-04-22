В США прогнозируют рост экономики в 2022 году, несмотря на инфляцию

Администрация Байдена отмечает, что «экономика США находится в сильном положении, даже несмотря на то, что в ближайшие месяцы мы столкнемся с некоторыми дополнительными рисками.»

Белый дом прогнозирует сильный период роста в 2022 году, несмотря на продолжающуюся инфляцию.

В пятницу высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил CNBC, что рост цен и конфликт в Украине вызовут дополнительные риски для экономики США, но ожидается, что ВВП восстановится в 2022 году.

Чиновник обвинил в росте цен на газ и продукты питания вторжение россии* в Украину и сказал, что в сочетании с продолжающимся кризисом в цепочке поставок будут дополнительные риски для американского ВВП в оставшуюся часть года.

Однако последние экономические данные указывают на то, что 2021 год будет сильным годом для экономики США, несмотря на исторически высокие показатели инфляции: рост числа рабочих мест, сбережения домохозяйств и реальные доходы населения демонстрируют положительную динамику.

«Мы сталкиваемся с реальными рисками и некоторыми вызовами. Один из рисков — это война, которую Путин начал в Украине. Это оказывает реальное влияние на экономику США, в основном через цены на энергоносители и продовольствие», — сказал чиновник.

Курсор ранее писал, что США выделили пол миллиарда долларов на экономическую помощь Украине. Министром финансов США Джанет Йеллен сегодня объявит о новок покете экономической помощи для Украины во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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