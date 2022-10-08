«Возможно, полностью высохло»: в минэнергетики Израиля оценили перспективу разработки месторождения газа Кана

Месторождение газа, оказавшееся в центре спора между Израилем и Ливаном, может быть «полностью сухим». Об этом свидетельствует оценка директора министерства энергетики Лиор Шилата.

Доклад, похоже, направлена на то, чтобы убедить осторожных членов кабинета поддержать морскую сделку с Ливаном.

Подробности 8 октября сообщает Walla.

Глава ведомства якобы заявил министрам на заседании кабинета безопасности, что оценки того, сколько природного газа можно извлечь из резервуара, находящегося в центре морского спора между Израилем и Ливаном, были намного меньше, чем первоначально предполагалось. Анализ его офисом и нефтяной компанией Total Energies, которая владеет франшизой на разведку газа в спорном месторождении Кана, показал потенциальную прибыль. Ее уровень оценивается всего в 3 миллиарда долларов.

«Также возможно, что Кана полностью высохла», — сказал Шилат министрам.

Представленная цифра в отчете значительно ниже других оценок, опубликованных в СМИ. Ежедневно компания Marker оценивала потенциальную прибыль примерно в 20 миллиардов долларов. Если в резервуаре будет обнаружен газ, прибыль будет разделена между Израилем, Ливаном и TotalEnergies. Шилат пояснил, что Израиль не сможет узнать точные цифры, пока не начнется бурение на участке.

Разоблачение, как полагают эксперты, является попыткой Шилата убедить осторожных министров присоединиться к морскому соглашению, заключенному при посредничестве США, которое Израиль стремится подписать с Ливаном. Хотя и Израиль пойдет на компромисс в отношении водохранилища, которое может принести ограниченную прибыль, это узаконит контроль над другими водохранилищами в Средиземноморье. Они потенциально гораздо более прибыльны.

Ранее «Курсор» сообщал, что генпрокурор якобы отказалась одобрить соглашение Израиля и Ливана по месторождению газа Кана.