Генпрокурор отказалась одобрить соглашение Израиля и Ливана по месторождению газа Кана – СМИ

Гали Бахарав-Миара, генеральный прокурор, прокомментировала договор Израиля и Ливана по месторождению газа Кана/Сидон. Она якобы изменила свою позицию в отношении процесса утверждения нового соглашения.

По мнению генпрокурора, сделку должны одобрить всем правительством, представить на рассмотрение Кнессета.

Об этом 6 октября сообщает Globes.

Высокопоставленный дипломатический источник недавно сообщил дипломатическим корреспондентам, что Бахарав-Миара позитивно отреагировала на то, чтобы соглашение было одобрено только кабинетом безопасности, без необходимости представлять его перед всем правительством или Кнессетом. Вскоре глава структуры сказала собеседникам, что она изменила свое мнение по сравнению с позицией, которую изложила в устной форме премьер-министру Яиру Лапиду, что утверждение в кабинете безопасности было достаточным после публикации.

В отчетах подверглась критике позиция генерального прокурора, которая не соответствует позиции министерства юстиции. По мнению ведомства, соглашение должно быть одобрено правительством в полном составе и представлено в Кнессет для общественного контроля. Смущение стало еще больше в свете того факта, что пять из семи заместителей генпрокурора работали над формулировкой позиции и через прессу узнали, что решение уже было передано премьер-министру генеральным прокурором.

Позиция Бахарава-Миара сейчас заключается в том, что соглашение должно быть одобрено правительством и представлено на рассмотрение Кнессета. Никакого ответа от генерального прокурора журналистам получить не удалось, кроме ссылки на опубликованный пресс-релиз. В нем говорилось, что она еще не сформулировала мнение о том, каким образом должно быть одобрено соглашение.

Ранее «Курсор» сообщал, что глава израильского правительства сделал заявление о демаркации морской границы с Ливаном. Договор стороны назвали историческим.