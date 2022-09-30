10 здоровых привычек, которые улучшат ваше настроение

Если вам надоело чувство усталости, вот десять основанных на научных исследованиях способов улучшить ваше настроение:
Пейте больше воды
Недостаток воды в организме может вызвать ряд проблем со здоровьем, а усталость является одним из первых признаков, указывающих на недостаточное увлажнение.
Попробуйте выспаться
Это очевидно, но если вы не высыпаетесь и не спите достаточное количество часов, ваш мозг и ваше тело не смогут восстановить энергию, чтобы начать день заново.
Не спите слишком много
Исследование, проведенное в июне 2017 года и опубликованное учеными из Федерального университета Сан-Паулу (Unifesp) в партнерстве с Instituto do Sono, показало, что слишком долгий сон не дает вам чувствовать себя бодрым и, в долгосрочной перспективе, эта привычка может быть связана с развитием сонливости, сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертензии.
Бросайте курить
Усталость может быть постоянной жалобой курильщиков, потому что никотин, присутствующий в сигаретах, является мощным стимулятором и может вызывать бессонницу.
Вздремните в течение дня, если это необходимо
Исследование Университетской больницы Лозанны, Швейцария, опубликованное в медицинском журнале Heart, показало, что дневной сон полезен для здоровья и снижает уровень стресса. Однако не стоит спать слишком много часов, чтобы не потерять сон ночью — достаточно 15-20 минут.
Не злоупотребляйте алкоголем
Ряд исследований показал, что алкоголь изменяет нормальную структуру сна и может вызывать фрагментацию сна. Несмотря на то, что вы можете казаться более расслабленным после бокала вина, постоянное его употребление может изменить ваш сон и помешать вашему телу восстановиться.
Воздействие естественного света сразу после пробуждения
Исследование, опубликованное в научном журнале Sleep Medicine, показало, что воздействие солнечного света при пробуждении улучшает наше настроение в течение дня.
Двигайтесь больше
Усталость является одним из первых последствий малоподвижного образа жизни.
Проверка витаминов
Например, усталость является одним из симптомов нехватки железа, витамина D или магния. Анализы крови могут выявить дефицит витаминов, который может вызывать усталость.
Ешьте сложные углеводы
Здоровая диета всегда эффективна для укрепления вашего здоровья, а когда дело доходит до улучшения настроения, пища имеет прямое отношение. Сложные углеводы, такие как сладкий картофель, нут, маниока, чечевица и другие, являются отличными источниками энергии. Избыток простых углеводов, таких как рафинированный сахар, может воспалить организм и вызвать тошноту.
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