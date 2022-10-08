3 эффективных способа избавиться от икоты

Икота или звук «ик» вызваны непроизвольными спазмами диафрагмы — мышцы, которая играет важную роль в дыхании. Поскольку диафрагма не контролируется, мы чувствуем одышку, вызванную этим процессом.

Икота — это надоедливая маленькая проблема, которая может вас раздражать и мешать нормальному функционированию. Несмотря на то, что икота не является чем-то серьезным, она все же может быть довольно неприятной.

Как избавиться от икоты?

1. Шокируй свой мозг

Вы можете шокировать человека, страдающего икотой, подкравшись к нему и слегка напугав. Или человек может посмотреть что-то забавное или захватывающее. Такие действия прерывают сигналы, вызывающие рефлекс, и, следовательно, вы можете остановить икоту.

2. Дыхательные техники

Поскольку икота возникает из-за того, что ваша диафрагма работает вверх, вам могут помочь различные дыхательные техники. Одним из таких способов является дыхание в бумажный пакет или задержка дыхания на 10 секунд. Эти дыхательные техники повышают уровень углекислого газа в крови, и это может остановить икоту.

3. Ледяная вода

Ледяная вода помогает расслабить мышцы, которые вызывают спазмы и икоту. Ледяная вода позволяет диафрагме расслабиться и остановить непроизвольный спазм, который автоматически прекращает нашу икоту.

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