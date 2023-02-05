5 способов, с помощью которых можно измерять температуру тела без градусника

Часто бывает так, что температура поднимается в самых неожиданных жизненных обстоятельствах, и не всегда под рукой может оказаться термометр.

Еще наши мамы и бабушки пользовались этими незамысловатыми методами для измерения температуры тела. И уже во взрослом возрасте такие «народные способы» более чем необходимы. Однако измерить температуру тела с точностью до десяти градусов без инструментов невозможно, и даже термометры часто ошибаются, особенно электронные. Но в целом понять, повысилась температура тела или нет, можно и без специального приспособления.

Подробнее об этом информирует uaportal.com.

Есть 5 простых способов, с помощью которых можно определись повышена температура или нет.

Коснитесь ладонью лба, при лихорадке он становится горячим. При этом проверять, есть ли температура у вас той же рукой не следует, поскольку температура ваших рук и вашего лба одинаковая. Лучше всего использовать заднюю сторону ладони, где кожа более чувствительна к температуре. Если рука замерзла, лоб может показаться очень теплым, и наоборот, если рука очень теплая, можно не заметить жар; Коснитесь груди или спины. Необходимо это делать также тыльной стороной ладони, и если эти части тела кажутся горячими, то скорее всего, у человека есть лихорадка; Посмотрите цвет лица. Делать это необходимо тогда, когда человек находится в состоянии покоя. Покрасневшие щеки – это еще один верный признак, что температура повысилась; Измерьте пульс. Нормальная частота сердечных сокращений у взрослых и детей старше 10 лет – 60-100 ударов в минуту. У детей дошкольного возраста нормальный пульс не превышает 120 ударов, у детей от года до двух – 130, а у младенцев до года – 160. А вот при лихорадке сердце бьется чаще. Проанализируйте самочувствие заболевшего. Часто в комплекте с лихорадкой может идти насморк, кашель, головная боль и общее недомогание.

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