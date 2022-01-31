Медики назвали фрукт со смертельно опасной радиацией

Любимые многими бананы представляют опасность для здоровья из-за содержания радиоактивного элемента. Специалисты отметили, что радиация может вызвать онкологические заболевания, а о ее присутствии в бананах знают немногие. Но не стоит паниковать.
Об этом пишет портал WeChat со ссылкой на китайских ученых, передает Спутник.
Специалисты отметили, что радиация может вызвать онкологические заболевания, а о ее присутствии в бананах знают немногие.
Ученые напомнили о существовании двух видов излучения — неионизирующего и ионизирующего.
Последним обладает и любимый многими фрукт. Именно ионизирующее излучение оказывает негативное влияние на человека.
Ученые призвали не впадать в панику, ведь процент радиации в бананах ничтожно мал. Гораздо серьезный вред человеку наносит курение, так как в табаке содержатся такие опасные элементы, как полоний-210 и свинец-210.
Курсор ранее уже рассказывал, что ведущие здоровый образ жизни мужчины и женщины могут дожить до 80 и перешагнуть этот возрастной рубеж без особо тяжелых болезней. А вот те, кто не отказывается от вредных привычек, должны готовиться к тому, что они проживут на 10 лет меньше.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.