Медики назвали фрукт со смертельно опасной радиацией

В малых дозах это неопасно, но регулярное употребление продукта может спровоцировать развитие серьезных болезней. Специалисты отметили, что радиация может вызвать онкологические заболевания, а о ее присутствии в бананах знают немногие.

Любимые многими бананы представляют опасность для здоровья из-за содержания радиоактивного элемента. Специалисты отметили, что радиация может вызвать онкологические заболевания, а о ее присутствии в бананах знают немногие. Но не стоит паниковать.

Об этом пишет портал WeChat со ссылкой на китайских ученых, передает Спутник.

Специалисты отметили, что радиация может вызвать онкологические заболевания, а о ее присутствии в бананах знают немногие. Ученые напомнили о существовании двух видов излучения — неионизирующего и ионизирующего.

Последним обладает и любимый многими фрукт. Именно ионизирующее излучение оказывает негативное влияние на человека. Такие особенности бананам свойственны из-за наличия в составе изотопа калий-40. Однако его доза во фруктах небольшая — около 0,0778 микрозиверта. В качестве сравнения, специалисты привели действие компьютерной томографии грудной клетки, которая эквивалентна 70 тысячам бананов. А смертельная доза радиации равна примерно 35 миллионам таких фруктов. Ученые призвали не впадать в панику, ведь процент радиации в бананах ничтожно мал. Гораздо серьезный вред человеку наносит курение, так как в табаке содержатся такие опасные элементы, как полоний-210 и свинец-210. Курсор ранее уже рассказывал, что ведущие здоровый образ жизни мужчины и женщины могут дожить до 80 и перешагнуть этот возрастной рубеж без особо тяжелых болезней. А вот те, кто не отказывается от вредных привычек, должны готовиться к тому, что они проживут на 10 лет меньше.

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