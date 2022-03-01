Ученые назвали возраст у женщин, когда лучше всего рожать

Ученые из Южной Кореи выяснили, что женщины, рожающие после 25 лет, имеют на 5 процентов больше шанс умереть в ближайшие полтора года после родов.

Эксперты выяснили, что лучше всего рожать ребенка в 25 лет. Если женщины проходят через роды в этом возрасте, они живут в среднем дольше.

Об этом утверждают исследователи из Сеульского университета в Южной Корее.

Женщины, родившие детей в возрасте 25 лет, имеют максимальную продолжительность жизни. Ранее исследователи также связывали роды после 30 лет с большой продолжительностью жизни, однако эксперты предполагали, что рождение ребенка может ускорить процесс старения.

И вот теперь исследователи из Кореи утверждают, что лучший период для рождения ребенка — 24-25 лет. К такому выводу они пришли после опроса более 4 000 светлокожих женщин.

Выяснилось, что матери, родившие до или после этого возраста, на 5% чаще умирали от любых причин в ближайшие полтора года. Причем эта тенденция менялась на букву U, то есть риск становился выше, как только женщина удалялась от того самого желаемого возраста в 24-25 лет. В то же время, более молодые роды не рекомендуются, так как чаще всего в юном возрасте рождали девушки из неблагополучных семей, что подвергало их риску психических и физических недугов.

Курсор ранее писал, что эксперт рассказал о том, каким должен быть дневной сон. Ханс-Гюнтер Весс заявил, что днем не рекомендуется спать больше 30 минут, так как после этого телу будет очень трудно прийти в себя, а человеку будет трудно возобновить активность.

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