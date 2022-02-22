Эксперт рассказал о том, каким должен быть дневной сон

Ханс-Гюнтер Весс заявил, что днем не рекомендуется спать больше 30 минут, так как после этого телу будет очень трудно прийти в себя, а человеку будет трудно возобновить активность.

Дневной сон может вызвать проблемы с ночным сном и, как правило, полезен только в том случае, если он очень короткий. Об этом рассказал исследователь сна Ханс-Гюнтер Весс (Германия).

По мнению эксперта, сон не должен быть слишком долгим. Когда человек спит более 30 минут, он входит в стадию, называемую REM-сон. REM-сон делает человека очень вялым и подавленным, когда он просыпается. Его телу требуется много времени, чтобы вернуться к своей первоначальной форме.

Не стоит спать более 30 минут посреди дня, чтобы не нарушить ночной сон. Сон снимает напряжение и затрудняет засыпание вечером, объясняет специалист.

Ханс-Гюнтер Весс подчеркнул, что дети и люди, не имеющие проблем со сном, могут спать днем без негативного влияния на их будущую деятельность и на ночной сон.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, ученые назвали продукт, который ускоряет старение организма. Ученый из Великобритании Дэвид Ганн в течение многих лет проводил собственные исследования, пытаясь выяснить, почему люди одного возраста выглядят по-разному. Британский эксперт провел собственное исследование и выяснил, что один из продуктов, который почти каждый человек употребляет ежедневно, может привести к быстрому старению организма.

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