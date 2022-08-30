Активное увлажнение, борьба со старением и защита от солнца

Средство имеет гелевую текстуру и предназначено для решения проблем потери упругости и объёма кожи, а также для уменьшения следов усталости. Гель-крем борется с процессами старения кожи, вызванными воздействием солнечного излучения, и обеспечиваетэффективную защиту от солнца благодаря SPF30.

HYALU B5 AQUAGEL сочетает в себе инновации в уходе за кожейи легкую текстуру, подходящую даже для жаркого сезона. В состав средства входит гиалуроновая кислота, которая обеспечивает увлажнение и положительно влияет на гладкость и объем кожи, витамин Е – антиоксидант, обеспечивающий защиту от повреждений, вызванных загрязнением воздуха, и витамин B5, который успокаивает кожу и ускоряет процессы восстановления и заживления. А коэффициент SPF30 поможет надежно защищать кожу от солнца, которое в Израиле активно практически круглый год.

До сих пор антиэйджинговая линейка HYALU B5 от La Roche-Posayвключала 3 продукта: увлажняющий крем, крем для глаз и серум. Их уникальная инновационная формула сочетает гиалуроновую кислоту и витамин В5. Клинические исследования совместного использования данных ингредиентов показали, что эта выигрышная комбинация дает исключительные результаты в возвращении объема и упругости кожи.

Важно отметить, что продукты серии HYALU B5 содержат 2 вида гиалуроновой кислоты – с высокой и низкой молекулярной массой, которые специально подобраны для улучшения проникновения вещества в кожу, эффективности и безопасности. Высокомолекулярная гиалуроновая кислота создает невидимый барьер на поверхности кожи, чтобы поддерживать её увлажненность, предотвращать испарение влаги, заполнять морщины и заломы. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота способна глубже проникать в кожу для более интенсивного её наполнения и обновления. Она освежает, стимулирует и активизирует механизм восстановления клеток.

Новый гель-крем HYALU B5 AQUAGEL SPF30 подходит для всехтипов кожи. Средство гипоаллергенное, было проверено также на чувствительной коже. Для наилучших результатов его следует наносить на лицо, шею и декольте утром и вечером.

Рекомендуемая розничная цена: 189 шек. за 50 мл

Приобрести продукцию бренда La Roche Posay можно в частных аптеках, сетях «Фарм», аптеках больничных касс «Маккаби» и «Меухедет» по всей стране и в различных онлайн-магазинах.

Дополнительная информация на сайте https://www.laroche-posay.co.il и по телефону: 09-7735556